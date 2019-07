Sassari-Olbia, un nuovo calvario per gli operai

SASSARI. La notizia è arrivata mercoledì mattina con una mail. Erano al lavoro sul cantiere infinito del Lotto 2 quando hanno saputo che la Pessina costruzioni aveva presentato al tribunale di Milano la richiesta di concordato preventivo in continuità aziendale. Si sono fermati e hanno chiesto delucidazioni su quelle poche righe arrivate sulla casella di posta elettronica. Era tutto vero e così per loro è iniziato un nuovo calvario. L’ennesimo, perché il lavoro di questi operai è diventato un percorso accidentato. Proprio come quello della Sassari-Olbia. Sono più o meno una dozzina gli operai della Pessina costruzioni, la maggior parte di loro ha lavorato anche per le altre aziende che si erano aggiudicate il Lotto 2, salvo poi battere in ritirata sempre per problemi economici. In principio fu la Vidoni, che aveva vinto l’appalto nel 2013 con un ribasso del 37 per cento: fallita. Al suo posto era subentrata la Oberosler, che ha portato i libri in tribunale. E nel 2018 era arrivata la Pessina che avrebbe dovuto finire i lavori entro il 2020. Ora però ha fatto richiesta di ammissione al concordato preventivo. Il che significa che la fine dei lavori della Sassari-Olbia è stata un’altra volta posticipata, ma anche che gli operai vedono ancora una volta il loro stipendio a rischio. «Sarà un Ferragosto senza soldi», dice sconsolato uno degli operai.Non appena arrivata la notizia della mail il sindacato ha convocato un’assemblea nel cantiere vicino a Tula e ora sta seguendo da vicino l’intera vicenda. «Come cittadino sono molto preoccupato per una incompiuta che deve arrivare a conclusione – dice Stefano Simula, segretario provinciale della Fillea Cgil – ma come sindacalista non posso che esserlo per i lavoratori. Il concordato preventivo in continuità aziendale è un compromesso per non fare fallire l’azienda, per fare sì che Pessina continui a lavorare con gli stessi operai. E che li paghi. Non nego che sono molto preoccupato. Per loro come per tutto l’indotto i posti di lavoro sono sacri. Bisogna dire basta a questa agonia, la politica deve farsi sentire. Parliamo di lavoratori che sono passati per quattro procedure concorsuali».Pessina

ha chiesto al ministero del Lavoro un incontro tra le parti per proporre la cassa integrazione straordinaria per la crisi. «Si tratta di una misura aggiuntiva – conclude Simula –. Gli operai dovrebbero continuare a lavorare con il concordato e noi vigileremo».