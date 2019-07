Sassari, umiliata e costretta ad abortire

SASSARI. Segregata per anni, obbligata a non uscire di casa se non per andare a lavoro. Colpita più volte con pugni e schiaffi sia tra le mura domestiche che all'interno del bar in cui era costretta a lavorare gratis. Convinta a versare una grossa cifra di denaro sul conto del compagno, inviata negli ambienti dello spaccio cittadino per acquistare per l'uomo sostanze stupefacenti e infine obbligata a interrompere una gravidanza non gradita dal suo aguzzino.

Sono stati otto anni da incubo quelli vissuti da una donna sassarese di 40 anni che solo dopo aver subìto violenze e abusi di ogni tipo, all'inizio dello scorso anno 2018 aveva trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri e di chiedere aiuto.Qualche giorno fa il suo ex compagno, un barista cinquantenne nato a Sassari ma residente a Sorso, è stato condannato dal giudice

dell'udienza preliminare Michele Contini a un anno e sei mesi di carcere per l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

