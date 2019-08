Sassari, i lavoratori del Policlinico: «Ritorniamo a una vita normale»

SASSARI. Viaggio negli inferi della disoccupazione e ritorno. I 220 lavoratori che poco più di sei mesi fa erano solo un numero collettivo nella sentenza di fallimento del Policlinico Sassarese, all’indomani della aggiudicazione all’asta della clinica privata alla Labor srl, rivedono la luce, e in un’assemblea convocata dai sindacati riassaporano il ritorno a una vita normale.



La Labor del Gruppo Petruzzi, proprietario di case di cura sparse per la penisola, ha acquistato il Policlinico sassarese dal tribunale fallimentare per 9milioni e 450 mila euro. E nel pacchetto, insieme con la struttura sanitaria di viale Italia e con il tesoretto di 10 milioni di euro di prestazioni sanitarie in convenzione con la Regione, ci sono i 120 dipendenti. Da assumere tutti. Nella sala del Centenario della sede Cgil di via Budapest, si sono presentati una cinquantina di loro: hanno gli sguardi di chi sa di averla scampata bella, ma ancora non ci crede. O meglio, ancora non si fida.

Sebastiano Sanna negli ambulatori di viale Italia fa il tecnico radiologo. Da ventisei anni. E dopo avere visto per qualche mese il fantasma dei “navigator” farsi sempre più vicino, ora può tirare un sospiro di sollievo: «Non è stato un periodo facile, ma devo dire che l’ottimismo non mi è mai mancato. Ho sempre confidato in un finale positivo, non potevo credere che una struttura del valore sanitario e sociale del Policlinico potesse

finire nel nulla», dice trattenendo a stento un sorriso liberatore.



