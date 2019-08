Paura a Castelsardo, un incendio doloso minaccia gli animali degli allevamenti

CASTELSARDO. Un vasto incendio, secondo le prime indicazioni di origine dolosa, é divampato intorno alle 12 di oggi, mercoledí 21 agosto, nelle campagne alla periferia di Castelsardo.

Paura a Castelsardo: incendio doloso in campagna mette in pericolo il bestiame CASTELSARDO. Un vasto incendio, secondo le prime indicazioni di origine dolosa, é divampato intorno alle 12 di oggi, mercoledí 21 agosto, nelle campagne alla periferia di Castelsardo. Le fiamme sono divampate nelle vallata tra le localitá Totta, Sa Filetta e Cantone Grossu, nei terreni che confinano con la strada provinciale per Santa Teresa. Sul posto due elicotteri antincendio, i vigili del fuoco e i barracelli di Castelsardo. Grande paura per alcuni allevatori che hanno il loro bestiame nei terreni che vengono lambiti dalle lingue di fuoco. video di Salvatore Santoni

