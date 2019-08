Sassari, stop alla Ztl nel centro storico: si accende il dibattito

SASSARI. Si spegne la Ztl e si accende il dibattito. Nemmeno il tempo di spostare su off la levetta dei varchi che limitano dal marzo del 2012 l’accesso al centro storico della città che la popolazione, come già accade da anni, si spacca. Tra chi l’Area Blu la vede come causa principale dei mali nella città murata. E chi accusa il sindaco di andare in direzione contraria rispetto a quella che sta imboccando il resto del mondo, dove dal centro delle città le auto si tolgono invece che farcele tornare.



Una frattura vecchia almeno quanto il progetto messo in campo da Gianfranco Ganau durante il suo secondo mandato, che ora il sindaco Gian Vittorio Campus ha annunciato di voler “sospendere” con una delibera di giunta che sarà discussa nei dettagli lunedì e diventerà operativa dal prossimo 2 settembre. Una mossa annunciata in campagna elettorale, e cavallo di battaglia anche del M5s di Maurilio Murru, che con l’amministrazione Campus conferma di andare sempre più a braccetto. I cui dettagli non sono ancora noti, anche se a quanto pare la delibera conterrà una semplice “sospensione delle limitazioni di accesso” (come recita il punto all’ordine del giorno) senza avventurarsi in problemi di circolazione e posteggi.



«Riapertura temporanea con l’obiettivo di poter ripianificare partendo da un punto zero», insomma. Come spiegava il sondaggio fatto circolare tra i commercianti di città murata e ottocentesca agli inizi di agosto. Sondaggio che ha registrato percentuali bulgare per affondare l’Area Blu tra i circa 500 esercenti coinvolti. «Ma ancora una volta non hanno sentito i residenti», tuona Cristina Mamusi. Parla a nome del comitato Ztl, all’opera dal 2012. «Certo – spiega – che la Ztl andava rivista. Ma per renderla davvero operativa. Dal 2012 ad oggi è stata snaturata. E “spegnerla” non ci porterà lontano. Soprattutto se, di nuovo, gli interlocutori privilegiati con cui progettare il suo futuro saranno solo alcuni commercianti. D’altronde la linea dell’amministrazione sembra chiara, come dimostra l’ordinanza su piazza Tola chiusa al traffico solo fino al 31 agosto. Dal primo settembre mangeremo la pizza tra le macchine».



«Trovo poco produttivo fare una divisione tra chi ama il centro e chi vuole le macchine – replica il commerciante Carlo Colombino –. Tutti vogliamo un centro vivibile e pedonale. Ma vogliamo anche un progetto complessivo, di cui la Ztl sia il completamento e non il mortifero inizio. Benissimo dunque la decisione di sospendere. Sgombrare il tavolo da vincoli, e anche falsi alibi per noi commercianti. Avremo così il tempo di analizzare cosa vuol dire riaprire al traffico, chi se ne giova e chi no. E di studiare tutti insieme la formula migliore».



«In realtà chi non vuole la Ztl – attacca Andrea Ledda – è perché vive di ricordi, magari dei suoi genitori commercianti, invece di aprire gli occhi sulla direzione che ha preso il mondo e rimboccarsi le maniche». Lui, che nel centro storico vive e lavora con il “suo” Quad, alla sospensione è fortemente contrario. «Sono tornato dalla Spagna per lavorare e vivere al centro storico. E oggi per me è un brutto giorno – attacca –. E chi festeggia si accorgerà presto che il traffico delle auto è passivo, inquina senza fermarsi. Rovina senza restituire. Stressa la città e chi la abita. Altro che affari».



«Io ringrazio la giunta per quello che sta facendo – chiude Pinuccio Mangatia, dal banco della sua salumeria aperta da quasi un secolo nel cuore di via Università –. Sono il primo che pensa che alcune vie vadano pedonalizzate. Ma sono anche convinto che la Ztl, per come era stata concepita, era respingente. Soprattutto per le migliaia di persone provenienti dal territorio, che non ne conoscevano le regole e gli orari e finivano per non venire nemmeno in centro. Finalmente

la città si riaprirà a loro. E tutti insieme potremo trovare la strada di rendere di nuovo il cuore malandato della nostra Sassari il luogo pulsante da cui rinascere».