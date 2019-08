Platamona, l'addio al celibato finisce in rissa: un accoltellato

SASSARI. Hanno cominciato in due a picchiarsi, poi la lite si è estesa alle rispettive comitive e oltre ai colpi sono comparse anche armi se è vero che poi - all'alba - un giovane si è presentato al pronto soccorso per una ferita provocata dalla lama di un coltello che i medici hanno giudicato guaribile in una settimana di cure. Il violento scontro

è scoppiato intorno alle 3.30 di ieri mattina negli spazi del Cafè Set Beach a Platamona dove - tra l'altro - era in corso anche una festa per un addio al celibato. Sull'episodio stanno svolgendo le indagini gli agenti della polizia di Stato della questura di Sassari.