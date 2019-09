Sassari. Una ragazza di 23 anni è morta per meningite poco dopo la mezzanotte nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Sassari. La 23 enne, residente

in un comune della provincia di Sassari, è arrivata al pronto soccorso a bordo di una ambulanza del 118.

Pare che la giovane stesse male già da qualche giorno. Ieri notte è arrivata in ospedale in condizioni disperate e i medici purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita.