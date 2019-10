Dinamo d'Europa, provaci ancora

SASSARI . Bentornata Europa, è sempre un piacere rincontrarsi. Inizia oggi la nuova avventura della Dinamo Banco di Sardegna nelle competizioni continentali. Per l’ottava stagione consecutiva la squadra sassarese avrà la possibilità di confrontarsi con realtà internazionali di provenienza, valore e cultura cestistica completamente differente.

Si parte stasera alle 20,30 con la sfida interna contro i lituani del Lietkabelis, nella prima giornata della stagione regolare della Champions League, la prima competizione Fiba, alla quale la Dinamo ha avuto accesso diretto grazie alla conquista, lo scorso primo maggio, della Europe Cup.