Dario Silva in visita al Cagliari: ""Ben trovato Sa Pibinca"

CAGLIARI. Festa ed emozione per il ritorno a Cagliari di Dario Silva. L'indimenticato e sfortunato campione uruguaiano oggi 2 dicembre era ad Asseminello per assistere alla seduta di allenamento della squadra che sta preparando il difficile impegno con la Juventus di sabato.

Un evento che il Cagliari calcio non ha mancato di sottolineare pubblicando

le foto sui suoi profili social con la scritta: Bentrovato Dario Silva Sa Pibinca, il soprannome con cui l'attaccante era stato battezzato a Cagliari. Silva ha giocato in rossoblù per tre stagioni dal 1995 al 1998, mettendo insieme 89 presenze e segnando 20 reti (7 in A e 13 in B)