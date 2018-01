Farias si rimette la maglia del Cagliari

CAGLIARI. Gioie e dolori. Le regala da qualche anno Diego Farias ai tifosi del Cagliari. Grandi giocate, gol incredibili, alternati ad errori clamorosi davanti alla porta. Un “genio” quasi incompreso che nelle ultime stagioni ha sempre dato un contributo importante alla causa rossoblù. L’attaccante è stato tra gli artefici del ritorno in serie A, la scorsa stagione è andato a bersaglio nelle partite più importanti, mentre quest’anno gioca a singhiozzo. Diego Lopez lo tiene in grande considerazione ma spesso lo ha utilizzato a gara in corso.In questi giorni (oggi apre la sessione invernale di mercato) il nome del brasiliano è stato accostato al Verona e al Benevento, ma il suo procuratore, Mariano Grimaldi, sostiene che sono tutte invenzioni, ribadendo che il giocatore non gli ha mai chiesto di cambiare casacca. Ma qual è la posizione del Cagliari? Intanto Farias (27 anni) ha un contratto che scade nel 2021. Vuol dire che il club punta su di lui, rientra in un progetto a lunga scadenza. Va bene che nel calcio tutto cambia in un attimo, ma se il patron Giulini lo lasciasse partire dovrebbe mettere mano al portafoglio e comprare un’altra punta perchè con Melchiorri a mezzo servizio e Giannetti con le valigia pronta, il reparto avrebbe bisogno di un innesto. Sarebbe interessante conoscere il pensiero del brasiliano e se davvero ha mai pensato di cambiare aria.Sabato contro i campioni d’Italia Farias potrebbe avere un’altra chance da titolare. La sua prestazione a Bergamo è stata positiva. Con Joao Pedro squalificato e Marco Sau non ancora al top della condizione, è lui il partner ideale per Leonardo Pavoletti. Finora ha segnato un solo gol (nel match con la Sampdoria), ha alternato buone prove ad altre insufficienti, ma sarebbe ingeneroso non riconoscergli che ha le potenzialità per decidere le partite. Ecco perchè il Cagliari ci penserà bene prima di farlo andare via. A meno che tra gli acquirenti non ci sia qualcuno disposto a investire cifre importanti, offerte di quelle a cui è difficile dire no.L’attaccante brasiliano può giocare da seconda punta, da trequartista e da esterno sinistro in un eventuale tridente. Può fare tutti i ruoli in avanti, eccetto la prima punta non avendo la stazza. Un’opzione importante per Lopez che su di lui recentemente si è espresso così: «Diego non si è mai lamentato con me e non mi pare voglia andarsene. Lui sa quanto lo stima e quanta fiducia abbia nei suoi confronti la società». Parole che indirettamente confermano la posizione dell’allenatore. Lopez dirà sicuramente alla società che il giocatore non va messo

sul mercato e probabilmente è un’idea che se in qualche modo è stata presa in considerazione, altrettanto velocemente è stato chiusa in un cassetto. Farias si giocherà le sue carte con la maglia rossoblù, tutti i discorsi sono rinviati a giugno.©RIPRODUZIONE RISERVATA