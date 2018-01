Basket, Dinamo sconfitta a Pesaro: la Final Eight non è più sicura

PESARO. Disastro Dinamo Sassari. I biancoblù perdono per 88-85 sul parquet della Vuelle Pesaro e, adesso, non hanno ancora la certezza di poter accedere alla Final Eight di Firenze.

Pasquini e i suoi ragazzi dovranno aspettare l'esito delle gare che domani vedranno impegnate la Vanoli Cremona sul parquet di Capo d'Orlando

e la Red October Cantù a Brindisi.

I biancoblù hanno inseguito per gran parte dell'incontro e hanno messo il naso avanti solo in un paio di brevissime circostanze.

Nel finale, i biancoblù hanno sbagliato il tiro da tre per pareggiare i conti e andare all'overtime.