Dinamo in Sicilia per il salto di qualità

SASSARI. Non c’è ancora bel tempo, in Sicilia, e non sono previste scampagnate. Non si può permettere nessuna distrazione, la Dinamo di coach Pasquini, che questo pomeriggio scende in campo sul parquet della Betaland Capo d’Orlando in un match complicatissimo.Lo schiaffo dell’eliminazione dalla Fiba Europe Cup fa ancora male sul viso dei biancoblù, che oggi si trovano di fronte una squadra con l’acqua alla gola. I “paladini” di coach Di Carlo una settimana fa hanno perso in maniera rocambolesca lo scontro salvezza con la Vuelle Pesaro e occupano attualmente l’ultimo posto in classifica a pari punti con i marchigiani. Per l’Orlandina è dunque un momento particolarmente complicato, con tanti mesi di porte girevoli: oggi i siciliani, che nel corso degli ultimi mesi hanno inserito nel roster Maynor,Faust, Likhodey e il centro Knox (che esordirà proprio oggi) e hanno salutato via via i vari Delas, Ikovlev, Alibegovic, Wojciechowski e Ihring (gli ultimi due hanno salutato proprio questa settimana) hanno dunque l’obbligo di sfruttare il fattore campo.Ma, a proposito di necessità, i due punti servono da morire anche al Banco di Sardegna. Il successo della scorsa settimana contro la Vanoli Cremona, con il contemporaneo ribaltamento della differenza canestri, ha rilanciato i biancoblù in classifica: ma il sesto posto attuale è di fatto appeso a un filo, dato che la classifica è cortissima. Per mettere radici in zona playoff alla Dinamo serve appunto una vittoria lontano da Sassari, dove sinora sono arrivate molte sconfitte (8) e poche soddisfazioni: Bamforth e compagni infatti in questa stagione hanno preso punti soltanto in casa di Varese e Brescia. Tra l’altro il calendario, sulla carta, non è dei più complicati: domenica prossima arriva a Sassari proprio Varese, mentre il sabato di Pasqua il Banco farà visita alla Happy Casa Brindisi. Insomma, ora più che mai serve un filotto di vittorie.In casa sassarese l’enigma Darko Planinic verrà svelato solo al momento della palla a due: il centro croato è rimasto fuori nel disastro di Le Portel per non meglio precisati motivi di salute, ma in questi giorni si è allenato. Ancora ieri, dopo l’allenamento che si è svolto all’ora di pranzo, lo staff biancoblù non era in grado di dare una valutazione definitiva.

In attesa di capirci qualcosa, il rischio concreto è che la Dinamo si ritrovi nuovamente “corta” nel settore lunghi, rendendo necessari tutti gli aggiustamenti del caso. Resta il fatto che, Planinic o non Planinic, oggi in Sicilia non si può sbagliare.©RIPRODUZIONE RISERVATA