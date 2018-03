La Dinamo espugna Capo d'Orlando: 89-103

CAPO D'ORLANDO. Serviva una convincente prova in trasferta ed è arrivata. Il punteggio di 89-103 con il quale la Dinamo Sassari ha sbancato il palazzetto dello sport di Capo d’Orlando è anche l’attesa reazione al tracollo a Le Portel che mercoledì scorso ha segnato l’eliminazione dalla Europe Cup.

In Sicilia, nonostante l’assenza del centro Planinic che risente ancora di un problema muscolare, i biancoblù di coach Pasquini hanno imposto il loro gioco centrando due punti importanti in chiave qualificazione playoff.

Sotto in partenza per 9-2, Spissu e compagni hanno ingranato e dopo un primo quarto a tutto attacco (34 punti segnati) si sono messi a volare sfiorando più volte il +20 e resistendo nel finale al veemente tentativo di ritorno dei siciliani, che non vincono da 12 partite, mentre la Dinamo per

la seconda volta consecutiva supera quota 100. I parziali: 24-32, 18-24, 20-21, 27-26) In una partita nella quale ha brillato il collettivo e nella quale è stato ben poco utilizzato Hatcher (4 minuti) vanno comunque segnalate le prove in regia di Stipcevic e in attacco di Polonara. 20 punti.