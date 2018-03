La Dinamo cade in casa col Varese: 87-91

SASSARI. La Dinamo inciampa sul proprio parquet contro la Openjobmetis Varese e mette in pericolo i playoff. I sassaresi perdono 87-91 contro una squadra in ottima salute e falliscono il salto di qualità auspicato da tempo.

Un prima metà di gara con una pessima difesa (52 punti subiti) e la grande prestazione degli ospiti tarpano le ali della squadra di Pasquini, che si è affidata a lungo alla coppia Stipcevic-Spissu ma non ha avuto praticamente nulla da Bamforth e Hatcher.

Top scorer per i biancoblù Bostic, autore di 24 punti, e Polonara, che contro la sua ex squadra ha segnato 20 punti. Sabato prossimo il Banco torna in campo a Brindisi. (a.si.)