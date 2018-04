Dinamo, Pasquini verso le dimissioni: in arrivo l'ex Pancotto

SASSARI. Rivoluzione in casa Dinamo, all'indomani della rocambolesca sconfitta maturata sabato notte a Brindisi, l'ennesima all'overtime, che complica notevolmente il cammino dei biancoblù verso i playoff scudetto. In queste ore Federico Pasquini starebbe meditando le dimissioni da coach.

Stavolta sarebbe una decisione irrevocabile, dopo le dimissioni presentate lo scorso novembre nell'immediato dopo-gara di Dinamo-Orlandina: in quel caso il presidente Sardara, dopo aver consultato lo spogliatoio, decise di confermare la fiducia a Pasquini, che all'interno della società sassarese ricopre il doppio ruolo di coach e general manager. Sardara, che non ha preso parte alla trasferta in Puglia, in queste ore starebbe dunque decidendo il da farsi.

Cesare Pancotto

In pole position per sostituire Pasquini c'è l'esperto Cesare Pancotto, che ha guidato la Dinamo nel lontano 1989-'90, portando la matricola sassarese a una storica salvezza nel primo campionato di A2 della sua storia. Per lui poi una lunga carriera in giro per l'Italia, da Siena a Capo d'Orlando, passando per Pistoia, Bologna (sponda Fortitudo), Avellino e Cremona.

Da valutare anche le condizioni: il nuovo coach potrebbe avere semplicemente il compito di traghettare la squadra nelle ultime 6 gare della stagione regolare, possibilmente conducendola ai playoff; oppure si potrebbe trattare di una soluzione a medio termine. In queste ore in casa Dinamo i cellulari sono bollenti e la situazione è in divenire.