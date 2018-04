Cagliari, Han non convocato: Pavoletti-Sau in attacco contro il Genoa

CAGLIARI. Diego Farias e Han, insieme a Cigarini, non sono inseriti nella rosa dei convocati per la partita di domani pomeriggio 3 aprile (ore 18.30) a Marassi contro il Genoa. La gara, rinviata un mese fa per la morte di Davide Astori, rappresenta una importante verifica per il Cagliari dopo la pesante sconfitta di domenica contro il Torino. Diego Farias non ha ancora smaltito l'affaticamento a un polpaccio, mentre Han Kwang-Son soffre di una distorsione alla caviglia destra rimediata questa mattina in allenamento

Lopez in conferenza stampa ha presentato la partita, dicendo che si deve ripartire dal buon primo tempo giocato contro il Torino. “Nessuno ne parla perché giustamente si guarda al risultato finale _ ha detto il tecnico uruguaiano _ ma nei primi 45' abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare. Magari se avessimo fatto gol sarebbe cambiata la partita. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto realizzativo: se abbiamo tre occasioni per segnare almeno una dobbiamo sfruttarla. Ritengo importante tornare subito in campo dopo una brutta sconfitta”.

Diego Lopez

Una sconfitta pesante quella col Toro che però, secondo Lopez, è importante perché ha insegnato qualcosa di utilissimo, che la squadra non deve dimenticare. “Una cosa fondamentale per il proseguo del nostro campionato: dobbiamo sempre essere uniti ed essere squadra. L'errore più grande _ avverte Lopez _ l'abbiamo commesso dopo aver preso il primo gol: non siamo stati capaci di controbattere all'ingresso in campo di un giocatore di qualità come Ljajic. Nel momenti in cui prendiamo un gol, la risposta deve essere diversa. La dimostrazione l'abbiamo avuta contro il Benevento: siamo rimasti in partita e abbiamo visto come è finita. C'è stato un calo mentale, non siamo stati in grado di riprenderci. Sono errori da eliminare anche in vista della partita di domani, dove dovremo offrire una grande prestazione, di personalità”.

Dunque il Geona, guidato da un ex che ha lasciato un buon ricordo, Ballardini. “Affrontiamo un avversario molto forte, una squadra che abbina corsa e qualità. Ballardini è stato un mio allenatore, sono molto legato a lui e al suo staff, è un ottimo tecnico che sta conseguendo buoni risultati”.

Tre certezze nella formazione anti-Genoa: "Giocheranno di sicuro Sau, Pavoletti e Barella _ snocciola Lopez _. Rispetto a domenica ci saranno dei cambi, è giusto valorizzare anche chi finora è stato utilizzato meno, sono sicuro che potrà darmi tanto. Considero anche che ci aspettano due partite ravvicinate. Ceter e Pavoletti possono giocare insieme, sono due giocatori simili fisicamente ma la presenza di uno non esclude l'altro. Domani contro il Genoa e domenica a Verona non sono partite determinanti, ma molto importanti sì”