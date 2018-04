Un'altra beffa per il Cagliari, il Genoa segna il gol vittoria al 90'

GENOVA. Nuova beffa per il Cagliari, sconfitto al 90' dal Genoa. I sardi, dopo essere passati in svantaggio all'8' del secondo tempo, hanno pareggiato con Barella al 18', ma i genoani sono riusciti a segnare sullo scadere il gol vittoria con Medeiros. Decisiva la sfida di domenica prossima contro il Verona.

Avvio grintoso da parte di entrambe le squadre alla ricerca di punti tranquillità. Genoa pericoloso all'undicesimo con un filtrante di Medeiros per Hiljemark che viene anticipato da Cragno. Cagliari che risponde con alcune folate sulla fascia destra ma senza troppa fortuna. Al 24' Genoa pericoloso grazie ad una ripartenza fulminea che porta, con due lanci, Lapadula al tiro dalla trequarti ma il pallone, con Cragno fuori dai pali, esce. La gara si infiamma e un minuto dopo Cagliari vicino al gol con Pavoletti servito in area da Sau, la conclusione dell'ex trova però pronto Perin. Genoa che sembra crederci di più e al 30' Rosi travolto in area da Lykogiannis porta Maresca a indicare il dischetto. L'arbitro però richiamato dal Var cambia idea e assegna un fallo dal fondo a favore del Cagliari. È l'unica vera emozione della prima frazione con il Genoa che chiude in attacco senza però riuscire ad andare a segno.

A inizio ripresa Genoa subito vicino al gol con un colpo di testa di Lapadula sugli sviluppi di un corner da sinistra. È il preludio del gol che arriva all'ottavo: questa volta Lapadula di testa non sbaglia staccando perfettamente su cross di Hiljemark dalla destra. Per Lapadula è la prima rete su azione con la maglia del Genoa, aveva segnato infatti solo su rigore. Vantaggio che dura poco perché al 15' Zukanovic trattiene in area Faragò. Maresca indica il dischetto e dagli undici metri Barella non sbaglia. Cagliari che al 33' potrebbe completare la rimonta ma il colpo di testa di Pavoletti, su cross di Faragò, colpisce la base del palo con Perin battuto. Il pericolo scampato sembra scrollare il Genoa che un minuto dopo ci prova con Lapadula, il suo rasoterra termina a lato. Il pareggio degli ospiti ha però di fatto cambiato l'inerzia della gara con gli uomini di Lopez che controllano di più il gioco e il Genoa che si affida a ripartenze veloci. Allo scoccare del novantesimo

il Genoa torna in vantaggio grazie al primo gol nel campionato italiano del portoghese Medeiros che raccoglie una respinta della difesa del Cagliari e dal vertice dell'area lascia partire un sinistro imprendibile per Cragno. Al Cagliari non bastano sei minuti di recupero per recuperare.