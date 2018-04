Sport Illustrated dedica un lungo articolo all'eroe rossoblù Gigi Riva

CAGLIARI. La rivista americana Sport Illustrated , a dodici settimane dal fischio di inizio del campionato mondiale di calcio, racconta la straordinaria carriera dell'eroe Gigi Riva. Dall'arrivo

in una Sardegna che a lui sembrava esotica come l'Africa, alla promozione del Cagliari in A nel 1964, fino all'anno dello scudetto, il 1970. Senza dimenticare le partite con la maglia della nazionale entrate nella storia del calcio mondiale, compresa la mitica Italia-Germania 4-3 in Messico.