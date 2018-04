CAGLIARI. Il Cagliari perde 1-0

in casa del Verona e la situazione in classifica inizia a fare paura. Solo due punti separano i rossoblù dalle terzultime Spal e Crotone. Prossimo appuntamento sabato prossimo, in casa, contro l'Udinese. Da martedì 10 la squadra sarda andrà in ritiro ad Assemini fino alla prossima partita.