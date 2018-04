Dinamo inciampa sul Brescia, 76-80

SASSARI. Parte male l’avventura di Zare Markovski sulla panchina della Dinamo. I sassaresi sono stati sconfitti nel match delle 12 da Brescia che si è imposta per 80-76. Una sconfitta che fa male ai biancoblù che rallentano la loro corsa verso i play off.

Una sconfitta determinata dai tanti errori in attacco e da una difesa apparsa spesso distratta. Nella Dinamo Bamforth miglior marcatore con 13 punti seguito da Planinic con 12.

Fra i bresciani, molto applaudito l’ex Brian Sacchetti, miglior realizzatore Michele Vitali con 20 punti.