BASTIA UMBRA. Grande festa a Sassari: la Torres è promossa in serie D. Dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata dei playoff di Eccellenza, i rossoblù hanno pareggiato 4-4 in trasferta contro il Cannara.

La partita è stata giocata a bastia Umbra. I gol per la formazione sassarese sono stati segnati da Minutolo, Sarritzu, Spinola e Mannoni (rigore).