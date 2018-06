Dinamo, arriva l'ala americana Terran Petteway

SASSARI. Nuovo acquisto per la Dinamo. Terran Petteway rientra in Italia dopo le esperienze in Francia e Grecia La Dinamo Banco di Sardegna (si legge nel sito della società biancoblù) è lieta di annunciare l’arrivo del giocatore statunitense Terran Petteway per la stagione 2018-2019. L’ala americana classe 1992 aveva disputato in Italia la stagione 2016-17 a Pistoia, e ritrova coach Vincenzo Esposito come guida tecnica.

La scorsa stagione Petteway ha debuttato nelle file del Nanterre, nella Pro A francese, per poi passare a febbraio al Paok Salonicco

E' definito "un'ala polivalente,

duttile e capace di variare in diversi spot sul rettangolo di gioco, Terran abbina buone qualità tecniche, a un fisco atletico, piedi rapidi e ottime doti di salto, il tutto accompagnato da un grande feeling con il canestro. Attaccante che sa entrare in ritmo dopo una giocata, capace"