La corazzata Argentina si schianta sulla Croazia

MOSCA. La "corazzata" argentina si schianta sullo scoglio Croazia, perde 3-0 e ora rischia una clamorosa eliminazione dal mondiale. A conferma che sommare campioni in una squadra non è garanzia sufficiente per vincere. Forse il tecnico Sampaoli qualche colpa l'ha pure lui, anche se il primo responsabile del clamoroso cappaò è il portiere argentino Caballero che ha regalato a Rebic il pallone dell'1-0. A seguire Modric e Rakitic hanno trasformato la vittoria in un trionfo. Niente da fare dunque per Messi e compagni che ora affidano tutte le speranze all'ultima gara con la Nigeria, che domani 22 giugno affronta l'Islanda. Classifica: Croazia 6, Argentina e Islanda 1, Nigeria 0 (Islanda e Nigeria una partita in meno).

Nelle altre partite successo per 1-0 della Francia sul Perù che qualifica i galletti ed elimina i sudamericani. La Danimarcaha pareggiato 1-1 con l'Australia e ha buone chance di andare avanti. Classifica: Francia 6, Danimarca 4, Australia 1, Perù 0 (utlima giornata Danimarca-Francia e Perù-Australia).

I tabellini. Argentina-Croazia 0-3

Argentina (3-4-2-1): Caballero, Tagliafico, Otamendi, Mercado, Acuña, Mascherano, Pérez (23' st Dybala), Salvio (11' st Pavon), Meza, Messi, Agüero (9' st Higuain) (1 Guzmán, 4 Ansaldi, 5 Biglia, 6 Fazio, 7 Banega, 11 Di María, 12 Armani, 16 Marcos Rojo, 20 Lo Celso). Ct: Sampaoli.

Croazia (4-3-2-1): Subasic, Lovren, Vida, Strinic, Vrsaljko, Rebic (12' st Kramaric), Brozovic, Perisic, Rakitic, Modric, Mandzukic (15 Caleta-Car, 22 Pivaric, 5 Corluka, 13 Jedvaj, 14 F. Bradaric, 19 Badelj, 8 Kovacic, 20 Pjaca, 1 Livakovic, 12 Kalinic). Ct.: Dalic.

Arbitro: Irmatov (Uzb) Reti: nel st 8' Rebic, 35' st Modric, 46' st Rakitic

Francia-Perù 1-0

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba (44' st Nzonzi), Kanté; Mbappé (29' st Dembelé), Griezmann (35' st Fekir), Matuidi; Giroud. (16 Mandanda, 23 Areola, 3 Kimpembe, 8 Lemar, 12 Tolisso, 17 Rami, 19 Sidibe, 20 Thauvin, 22 Mendy). Ct: Deschamps.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Ramos, Rodriguez (1' st Santamaria), Trauco; Aquino, Yotun (1' st Farfan); Carrillo, Cueva (37' sr Ruidiaz), Flores; Guerrero. (12 Caceda, 21 Carvallo, 3 Corzo, 5 Araujo, 7 Hurtado, 13 Tapìa, 14 Polo, 16 Cartagena, 22 Loyola). Ct: Gareca.

Arbitro: Mohammed Abdulla (Emirati Arabi)

Reti: nel pt 34' Mbappé

Danimarca-Australia 1-1

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Schone, Delaney; Yussuf Poulsen 13' st Braithwaite), Eriksen, Pione Sisto; N.Jorgensen (23' st Cornelius). (16 Loessl, 22 Ronnov, 2 Kron-Dehli, 3 Vestergaard, 5 Knudsen, 12 Dolberg, 13 M. Jorgensen, 15 Fischer, 18 Lerager, 7 Kvist). Ct: Hareide.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Jedinak,

Mooy; Leckie, Rogic (37' st Irvine), Kruse (23' st Arzani); Nabbout (29' st Juric). (12 Jones, 18 Vukovic, 2 Degenek, 3 Meredith, 4 Cahill, 6 Jurman, 8 Luongo, 14 Maclaren, 21 Petratos). Ct: van Marwijk.

Arbitro: Mateu (Spagna)

Reti: nel pt 7' Eriksen, 38' Jedinak (rig)