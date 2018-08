Klavan si presenta: "Al Cagliari per una nuova sfida nella mia carriera"

CAGLIARI. Pronto per la partita di domenica con il Sassuolo? "Yes, of course (sì, naturalmente)". Ragnar Klavan, il difensore estone appena arrivato a Cagliari dal Liverpool, risponde in inglese alla prima domanda della sua nuova carriera italiana. Ha scelto la 15, quella che ha sempre indossato in nazionale mentre al Liverpool aveva dovuto ripiegare sulla 17, perché la "sua" era già occupata da Sturridge.

"La serie A - ha detto Klavan, 124 presenze e 3 gol con la maglia dell'Estonia - è uno dei campionati più competitivi e questa nuova sfida può solo completare la mia carriera. Cagliari è sempre stata la mia prima scelta anche se ho ricevuto richieste da diversi club di diversi Paesi. Questa esperienza mi ricorda quella in Bundesliga, all'Augsburg - ha spiegato - anche lì bisognava lottare, ma poi ci siamo tolti delle belle soddisfazioni arrivando al quinto posto e in Europa

League".

"Penso che la calma sia una delle mie qualità _ conclude il giocatore baltico _: sono cresciuto ammirando Paolo Maldini, uno che palla al piede mostrava di sapere sempre quello che stava facendo. Ritengo di essere un difensore completo: piace anche a me giocare la palla".