Forum alla Nuova Sardegna con Sardara e Giulini

SASSARI. Ospiti di eccezione domani mattina 5 novembre alla Nuova Sardegna: il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara e quello del Cagliari Calcio Tommaso Giulini. Un forum organizzato dal nostro giornale che verrà trasmesso in diretta streaming sul profilo facebook della Nuova Sardegna a partire dalle 12.30. Il forum sarà coordinato dal direttore Antonio Di Rosa, al quale i due dirigenti racconteranno come in una realtà economicamente da sempre in crisi, riescano a far navigare in acque

tranquille i loro club, che rappresentano l’èlite dello sport in Sardegna e riscuotono simpatie anche fuori dall’isola. Una tavola rotonda con i giornalisti della Nuova che si divertiranno a pungolare Sardara e Giulini, patron ambiziosi, con progetti decisamente interessanti per il futuro.