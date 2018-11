Prada cup a Cagliari: in gara gli scafi che andranno alla Coppa America

CAGLIARI. Il conto alla rovescia può iniziare. La Sardegna ospiterà le prime regate della Prada Cup, discendente diretta della Louis Vuitton Cup e banco di prova per il team che nel 2021 contenderà la Coppa America al team New Zealand. L'annuncio è stato dato a Montecarlo.

Gli equipaggi dei team sfidanti incroceranno a bordo dei nuovi scafi super tecnologici sui campi di regata di Cagliari a ottobre del 2019. Un evento sportivo di grande impatto e un'occasione per la Sardegna per allungare la stagione turistica oltre che per promuovere l'immagine dell'isola in tutto il mondo.

Cagliari da qualche anno è il quartier generale di Luna Rossa, che gareggia sotto il guidone del Circolo della vela Sicilia di Palermo. Le World Series dovrebbero essere in tutto sei (ma una potrebbe saltare): due nel 2019 (una è in bilico), tre nel 2020, una nel 2021 e farà da antipasto alla Prada cup.

Attualmente i team regolarmente iscritti sono: Luna Rossa challenge - primo sfidante ufficiale - American Magic, Ineos UK e naturalmente il 'defender' Emirates Team New Zealand. Le iscrizioni alla prossima sfida si chiuderanno alle cinque del mattino di domani (ora neozelandese)