Cagliari gambe e coraggio contro una Lazio ferita

CAGLIARI. Un po’ il Cagliari ci ha sperato che il ricorso sulla squalifica di Srna e Ceppitelli venisse accolto. Ma era una speranza labile. Il no della Corte d’appello arrivato ieri pomeriggio, era praticamente scontato. Maran aveva già le scelte nella sua testa, consapevole che contro la Lazio i rossoblù dovranno rinunciare a diversi titolari e fare di necessità virtù. I biancocelesti non vincono da sette partite, la tifoseria rumoreggia e oggi non possono sbagliare per restare attaccati al carro che conduce alla Champions League. La formazione isolana, però, ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, ha messo alla frusta il Napoli, arrendendosi nel recupero e oggi proverà a fare altrettanto con Immobile e soci, che non se la passano bene ma proprio per questo, il grado di difficoltà della partita è più alto.Probabile che venga confermata la stessa formazione schierata col Napoli. Il dubbio riguarda l’attacco, giocherà Farias o Sau? Il primo sembra favorito. Ma potrebbe partire dalla panchina Ionita che non è al top della condizione. Una decisione che verrà preso solo all’ultimo momento e molto ha sicuramente inciso come il moldavo ha svolto la rifinitura. Se starà fuori, Joao Pedro agirà tra le linee, Barella esterno sinistro con Cerri terminale offensivo e uno tra il brasiliano e “Pattolino” a completare l’attacco. Pisacane e Faragò formeranno la catena di destra, Klavan sta bene e gioca dall’inizio. La sua esperienza può rivelarsi fondamentale in una gara nella quale la difesa rossoblù avrà molto da lavorare.Probabile un cambio di modulo per la Lazio. Immobile unica punta, supportato da Luis Alberto e Correa, giocatori abili nel dribbling e a inserirsi negli spazi. Badelj avrà il compito di dettare i tempi di gioco e se la vedrà col connazionale Bradaric, che col Napoli ha mandato segnali di crescita sul piano fisico. Parolo e Milinkovic Savic saranno gli esterni ai quali prestare attenzione evitando di concedere troppa libertà.La Lazio ha vinto tutti gli ultimi sette incontri casalinghi contro il Cagliari, parziale nelle quali ha realizzato 18 gol in totale. Il Cagliari non vince da sei partite. I rossoblù non arrivano ad almeno sette gare di fila senza successi da aprile 2015: 11 in quel caso. Nessuna squadra è passata in svantaggio più volte (sette) ed è stata sopra nel punteggio in meno occasioni (una) del Cagliari in trasferta in questa stagione. Ciro Immobile ha realizzato sette gol in sei confronti col Cagliari, in media una rete ogni 75 minuti.Sono tre gli incroci in A fra l’arbitro Manganiello e i biancocelesti, che hanno perso la prima volta (4-2 per la Fiorentina all’Olimpico tre stagioni

fa) e vinto le ultime due uscite, entrambe in trasferta, contro Chievo e Sassuolo. Percorso netto per i rossoblù, che nella massima serie sono stati diretti da Manganiello in quattro occasioni e hanno sempre vinto. Si augurano che succeda anche oggi.©RIPRODUZIONE RISERVATA