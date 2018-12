Maran: «Troppi i nostri errori e li abbiamo pagati a caro prezzo»

ROMA. Ha guardato tutta la partita in piedi. Si è sbracciato, ha provato ad incitare i suoi ma le risposte che ha avuto dal campo sono state negative. Rolando Maran non è uno che cerca scuse, sa benissimo che ieri il Cagliari non ha giocato bene e non ha assolutamente fatto il tipo di partita che il mister aveva chiesto. «Oggi non siamo riusciti a stare in campo come dovevamo - le prime parole del tecnico rossoblù -. Il nostro Dna calcistico è quello di ribattere colpo su colpo, purtroppo non siamo stati capaci di farlo. Questa volta non abbiamo reagito alle difficoltà, le abbiamo subite». Pane pane, vino al vino, di un tecnico a cui piace guardare in faccia la realtà. «Abbiamo commesso degli errori in uscita nella fase iniziale - aggiunge Maran - e suuno di questi ci hanno fatto gol. Da quel momento la squadra ha perso certezze, non è stata capace di reagire.Però, è giusto dire che l'impegno c'è comunque stato, sono cose che possono capitare».



Maran ha una giustificazione e non sono certo gli assenti che nemmeno cita: «Forse non abbiamo recuperato tutte le energie spese nelle precedenti due partite, i ragazzi non sono stati brillanti, su questo non credo possano esserci dei dubbi. L'importante è fare tesoro degli errori e cercare di non commetterli in futuro». Sul piano psicologico quanto può incidere questa sconfitta? Maran non ha dubbi nel rispondere: «Deve servire da stimolo per fare meglio nella prossima partita - dice senza un attimo di esitazione -. E' meglio che ci sia poco tempo per pensare a questa gara, da domani ci concentriamo sulla sfida col Genoa, con la speranza e la vogliadi regalare una gioia ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno seguito in tanti».



L'altra faccia della medaglia, quella felice, è di Simone Inzaghi. Il mister della Lazio si è tolto un bel peso dallo stomaco. Non avesse vinto, sarebbero stati dolori. «La squadra ha interpretato nel modo giusto lagara - le sue dichiarazioni -. Siamo stati bravi a cominciare forte, essere aggressivi e non dare spazio al Cagliari che se può ripartire può farti male. La squadra sta bene e per cortesia non parlatemi di moduli, contasempre lo spirito col quale scendi in campo e oggi è stato quello giusto. Forse meritavamo di segnare

qualchealtro gol, ma adesso godiamoci questo successo e guardiamo avanti con ottimismo. Ci siamo tolti di dosso un po' di negatività. Da domani mattina, se non da stasera stesso, testa alle prossime due gare ravvicinate, dobbiamo continuare su questa strada». (r.m.)