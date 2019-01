Cagliari, la volpe Thereau e il giovane Despodov per rinforzare l'attacco

CAGLIARI. Mercato di gennaio intensissimo per il Cagliari che ha operato anche nell'ultimo giorno possibile cioè oggi 31 gennaio. Nelle ultime ore sono arrivati l'attaccante francese Cyril Thureau (36 anni ad aprile, 66 gol in A con Chievo, Udinese e Fiorentina) in prestito secco dalla Fiorentina e il difensore Fabrizio Cacciatore (32 anni) dal Chievo, a titolo definitivo, e l'altro difensore Maxime Leverbe, 21 anni, francese, in prestito dalla Samp e che aveva giocato anche nell'Olbia.

Ieri l'arrivo dell'altro difensore Luca Pellegrini (compirà 20 anni il 7 marzo) in prestito dalla Roma. E sempre di ieri il colpo dell'attaccante bulgaro Kiril Despodov, 22enne astro nascente del Cska Sofia. In precedenza il Cagliari aveva operato in entrata ancora riprendendosi dal Parma Alessandro Deiola (classe 1995), acquistando l'uruguaiano Christian Oliva (classe 1996), oltre al già utilizzato Valter Birsa (classe 1986) dal Chievo, tutti centrocampisti. Inoltre la società rossoblù ha preso anche il difensore polacco Sebastian Walukiewicz (19 anni il 5 aprile), che arriverà solo in estate.

Quattro, invece i giocatori che salutano. Il difensore Marco Andreolli a titolo definitivo al Chievo, l'ex capitano Daniele Dessena, finito in B al Brescia, e gli attaccanti Marco Sau e Diego Farias. La punta di Tonara va a titolo definitivo alla Sampdoria, dove Giampaolo lo accoglie a braccia aperte mentre "Il Mago" va all'Empoli insieme al croato Marko Pajac, entrambi in prestito con diritto di riscatto della società toscana. (enrico gaviano)