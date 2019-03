Dinamo ko a Venezia: 90-98

A Venezia la Umana Reyer è in vantaggio 75-61 sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari dopo il terzo quarto della partita di oggi, domenica 10, valida per la 21/a giornata di serie A di basket.

La Dinamo ha cominciato molto male nel primo quarto, ma è riuscita a raddrizzare la situazione e a contenere il distacco dalla squadra di casa: 27-23 dopo i primi 10 minuti. Ma nel secondo quarto Venezia ha ripreso il sopravvento: 54-38. Andamento confermato fino al 30' minuto di gioco.

Smith e Thomas

migliori marcatori per i sassaresi con 12 punti.

Venezia è seconda in classifica dietro Milano, Sassari momentaneamente fuori dalla zona playoff. Nell'ultima sfida, a Firenze per la Final Eight di Coppa Italia, Sassari ha vinto all'ultimo secondo dopo una clamorosa rimonta.