Fabio Aru si ritira durante la terza tappa della Parigi-Nizza

YZEURE. La stagione di Fabio Aru non si apre sotto i migliori auspici. Il sardo della Uae Emirates si è ritirato dalla Parigi-Nizza dopo una settantina di chilometri dal via della 3/a tappa, che oggi porta la corsa francese da Cepoy Moulins a Yzeure, lunga 200 chilometri. Aru è stato fermato - come ha comunicato il suo team - da forte nausea e giramento di testa, probabilmente causati da una forma influenzale. Dopo due tappe difficili, nelle quali aveva accumulato oltre 17' di ritardo, il sardo ha alzato bandiera bianca, anche per non compromettere gli altri impegni stagionali.

La tappa è stata vinta da Sam Bennett (5h16'25"). L'irlandese ha preceduto nell'ordine l'australiano Caleb Ewan e l'olandese Fabio Jakobsen. Primo degli italiani Niccolò

Bonifazio, che si è piazzato al sesto posto. Un altro olandese, Dylan Groenewegen (11h47'44"), ha conservato con la forza della disperazione la leadership nella generale, anche se il polacco Michal Kwiatkowski (a 6") e il colombiano Egan Bernal gli si sono avvicinati grazie agli abbuoni.