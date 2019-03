Tre giocatori del Cagliari convocati in nazionale

ROMA. Torna in nazionale il capocannoniere del campionato, Fabio Quagliarella, i cagliaritani Cragno, Barella e Pavoletti tra i 29 convocati dal ct Roberto Mancini per i primi due impegni nelle 'European Qualifiers' con Finlandia e Liechtenstein, in programma sabato 23 marzo allo 'Friulì di Udine e martedì 26 marzo al 'Tardinì di Parma.

Questa la lista dei convocati. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus). Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma). Attaccanti: Federico

Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese),(Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).