Plastica stop: il Cagliari calcio distribuirà solo bicchieri biodegradabili

CAGLIARI. Il Cagliari Calcio in campo per l'ambiente. Da sabato 11, in occasione della gara con la Lazio, la società rossoblù eliminerà tutti i bicchieri di plastica dallo stadio, che verranno sostituti con bicchieri in Pla, un materiale della stessa consistenza della plastica ma col vantaggio di essere totalmente biodegradabile. Sono circa 4.000 i bicchieri di plastica che vengono utilizzati mediamente durante ogni partita casalinga. Ma non solo i bicchieri, anche i piatti e le posate dell'area Hospitality e degli Sky box d'ora in avanti saranno bio.

In questo modo il Cagliari, che già con #ILNOSTROIMPEGNO - campagna promossa insieme a Ichnusa e Legambiente per ripulire le aree deturpate dai rifiuti - vuole rafforzare il suo messaggio a salvaguardia dell'ambiente, contribuendo ad eliminare una delle principali cause di inquinamento.

Il Cagliari sarà il primo

club in Serie A a lanciare una simile iniziativa, collegata alla campagna «Un mare da salvare-Ocean Rescue», varata da Sky a tutela dei mari e degli oceani. A rimarcare l'importanza di questo tema anche i calciatori Barella e Pavoletti, protagonisti di un video diffuso sui canali social.