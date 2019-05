Dinamo, Marco Spissu rinnova il contratto fino al 2022

SASSARI. La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato la firma dell’accordo con il play Marco Spissu, che vestirà la maglia biancoblù per le prossime 3 stagioni. L'atleta sassarese e il club hanno deciso di proseguire la loro strada insieme fino al 2022 al termine di questa grande annata e mentre la squadra si prepara ad affrontare per l’ottava volta in nove stagioni i playoff.

«Giocatore sempre più maturo ed elemento che ha saputo ritagliarsi spazi importanti e determinanti nella crescita del gruppo - si legge in una nota della società sassarese -, con il suo carattere e la sua capacità di farsi carico delle responsabilità, in questa stagione del campionato Lba si è messo in luce con una media a partita di 6.9 punti (53.5 per cento da 2 punti, 37.4 per cento da 3 punti e 92.6 per cento ai liberi), 2.2 assist e 2 rimbalzi, in 18 minuti di media di utilizzo, firmando il suo career high contro Brindisi in casa con 22 punti, 6 assist, 3 rimbalzi e un

eccellente 34 di valutazione nei 39 minuti in campo. In Fiba Europe Cup ha chiuso con 9.2 punti, 3.3 assist e 2.3 rimbalzi, con career high europeo da 18 punti (3/4 al tiro da due e 3/5 da tre), e 3 rimbalzi in 22 minuti di impiego, messo a segno nella gara vinta contro Varese il 30 gennaio».