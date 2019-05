Playoff, la Dinamo vince gara1 contro Brindisi

SASSARI. Buona la prima. La Dinamo vince gara1 dei quarti dei playoff contro brindisi. 89-73 il risultato finale. Grandissime le prestazioni di Pierre, Cooley, Thomas. Deterinante il fortissimo trio italiano: Spissu, Gentile, Polonara. Gara2 si giocherà lunedì 20.

Playoff, la Dinamo vince gara1: giocatori e tifosi festeggiano insieme SASSARI. Grande festa al PalaSerradimigni per la vittoria della Dinamo di gara1 contro Brindisi. I quarti di finale partono con il piede giusto per i biancoblù. Gara2 lunedì 20.(video Mauro Chessa)

Smith, Pierre, Carter, Thomas, Cooley i cinque scelti da coach Pozzecco. Vitucci risponde Banks, Chappell, Moraschini, Gaffney, Brown. Thomas-Chappell aprono le marcature dopo 2’, la difesa biancoblù regge bene e il Banco si porta subito sul +4. Brindisi dalla lunetta resta a contatto, la Dinamo corre, lavora bene a rimbalzo e tiene alto il ritmo ma è poco precisa in fase offensiva, Gaffney cecchino dall’arco, primo vantaggio ospite (14-15 al 7’). Coach Pozzecco fa ruotare i suoi, si accende Jack Cooley che manda a segno otto punti, la prima frazione si chiude sul 25-19. Moraschini prova subito a ricucire lo strappo, il Banco aumenta l’intensità difensiva con Gentile, Thomas e Polonara costruiscono il primo vero allungo del match, +9 dopo 14’. Dinamo a trazione italiana, Brindisi costruisce un parziale di 7-0 e costringe al timeout la panchina biancoblu. Zanelli firma la parità sul 34-34, è sfida al tiro da tre tra Polonara e Moraschini, si accende il match nei minuti che precedono l’intervallo, Cooley realizza, Polonara prezioso anche a rimbalzo, si va negli spogliatoi sul 42-38. Brindisi riparte forte, Dyshawn Pierre prova a dare la scossa, canestro e fallo in attacco subito, è il terzo personale di Brown, 46-44 al 22’. Duello nel pitturato tra Cooley e Brown, pesano le palle perse (già 12), coach Pozzecco decide di pensarci su. Chappell e Moraschini impattano da 3, la Dinamo reagisce: Pierre “di tabella”, rubata di Spissu, tap-in vincente di Gentile, 53-52 al 26’. Decisivo ancora una volta il trio italiano: Spissu-Gentile e Polonara portano energia e punti in campo, la tripla di Pierre completa l’opera, nuovo +9 (63-54). I giganti reggono bene l’urto avversario e tengono saldo il solido vantaggio, al 30’ Banks chiude sul 67-59. Sale in cattedra Dyshawn Pierre il tuttofare, la tripla del canadese vale il +11, Stefano Gentile specialista difensivo, Brindisi tenta di rientrare ma il Banco lavora bene sotto le plance, la coppia Spissu-Pierre fa la differenza e a 1’30’’ dalla fine i giganti si ritrovano sull’86-70, Smith sigilla il risultato, 89-73. E’ 1-0 nella serie, lunedì al PalaSerradimigni la gara2. (fonte: www.dinamobasket.com

Basket, al via la grande sfida dei playoff: gara1 Dinamo-Brindisi SASSARI. Hanno preso il via stasera, sabato 18, i playoff scudetto. Dinamo in campo contro Brindisi per la gara1.(video Mauro Chessa)

I tabellini. Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 7, Smith 3, McGee ne, Carter 4, Devecchi, Magro ne, Pierre 21, Gentile 11, Thomas 15, Polonara 12, Diop ne, Cooley 16. All: Gianmarco Pozzecco



Happy Casa Brindisi: Banks 18, Brown 12, Rush 6, Gaffney 12, Zanelli 2, Orlandino ne, Guido ne, Moraschini 15, Greene IV, Cazzolato, Chappell 8, Taddeo ne. All: Francesco Vitucci