La Dinamo vola: 106-97 contro il Brindisi

SASSARI. Una grande Dinamo si è aggiudicata al palazzetto la seconda sfida con Brindisi col punteggio di 106-97. Ora con il 2-0 in tasca va in Puglia per il terzo match in programma mercoledì. Una partita sofferta in cui la Dinamo aveva iniziato malissimo (0-9 il primo parziale) per poi man mano prendere in mano le redini della gara. Ma la partita è rimasta in equilibrio sino al quarto tempo, con la Dinamo che ha assestato l’appunto decisivo a due minuti dalla fine.

Da segnalare il predominio sassarese sui rimbalzi e i sette giocatori finiti in doppia cifra. Miglior realizzatore Thomas con 17 punti seguito da Spissu con 16. (Enrico Gaviano)