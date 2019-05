Playoff, a Brindisi primo match ball per la Dinamo

SASSARI. Si fa sempre più dura, diventa sempre più importante ma stasera 22 maggio (ore 20.45, diretta su Raisport) in Gara3 dei quarti dei playoff scudetto il peso e la responsabilità saranno tutte dalla parte di Brindisi. La Dinamo già leggera di suo, la Dinamo che ha saputo infilare 18 perle consecutive nella collana dei successi (fra campionato-playoff e Europe Cup, vinta), stasera al PalaPentassuglia, con il lutto al braccio per la morte dello storico presidente Dino Milia _, ha il primo di tre match ball per chiudere la serie e non ha intenzione di interrompere la corsa.



Brindisi rispetto a Gara1 (89-73) è cresciuta, ha un Banks ritrovato trascinatore e un Brown sempre presente sotto le plance, e in particolare potrà scovare nelle energie che le trasmetteranno i suoi tifosi la forza per andare fino in fondo come invece non è stato nelle due sfide giocate a Sassari, dove nell'ultimo quarto è crollata. Sabato con un parziale di 22-14 e lunedì di 37-27.

Serve benzina, dunque, in casa Happy Casa, e un bel po' sul fuoco ne ha messa coach Vitucci nel dopopartita di Gara2 (106-97), caricando i suoi col dire di aver notato festeggiamenti precoci in casa sassarese, e inviando messaggi agli arbitri in merito alla regola dei 3 secondi e alla quantità di tiri liberi assegnati: 2 in Gara1, 28 lunedì. Il coach fa il suo mestiere, curando anche l'aspetto psicologico della tenzone, ma le sue sono parole che nascondono l'insoddisfazione per non poter contare su un apporto concreto del nuovo arrivo Green, e sulla constatazione che il Banco è più lungo, più profondo, più pesante.

I playoff sono però i playoff, e non c'è niente di scontato.



Dal canto suo la Dinamo si presenta in Puglia carica al massimo, con la certezza di poter fare ancora meglio, sempre meglio. E va considerato che all'appello nella prima parte di questa serie è mancato Tyrus McGee, che giorno dopo giorno è sempre più pronto. I compagni non lo stanno facendo rimpiangere, vero, ma un uomo in più nelle rotazioni quando si gioca ogni due giorni fa sempre comodo. E mentre Jaime Smith ha ripreso a carburare dopo l'infortunio, anche McGee scalda i motori.





Al sesto confronto stagionale fra le due avversarie c'è poco da inventare, solo dettagli da limare e teste da mantenere salde, insieme ai cuori caldi. La Dinamo stasera dovrà in primo luogo badare a non dare certezze ai padroni di casa, piazzando sassolini in ogni loro ingranaggio, e dall'altra parte del campo dovrà fare quello che sa far meglio: andare a canestro con continuità, fantasia, personalità e soprattutto con tutti i suoi uomini, senza mai offrire punti di riferimento agli avversari.

La prova provata la si è avuta lunedì al PalaSerradimigni. In Gara1 era emerso Pierre con 21 punti, i biancoblù ospiti la seconda volta hanno provato a limitarlo "fermandolo" a quota 15 (con 15 rimbalzi), ma tanto c'erano tutti gli altri: sette uomini in doppia cifra e Justin Carter a quota nove.



La semifinale stasera si può, ma non si deve. E' proprio senza porsi imperativi ma cercando ogni volta nuove risposte che la Dinamo sta correndo veloce, e anche stasera sarà così. Leggera, per continuare a volare.