Da Udine a Cagliari in Vespa per vedere la squadra del cuore

CAGLIARI. Sono partiti dal Friuli Venezia Giulia per raggiungere Cagliari, ma non con un banale treno o un ancora più comune aereo. I due amici con l'Udinese calcio nel cuore sono partiti a bordo di una Vespa, ciascuno la sua, decisi a raggiungere la lontana Sardegna in tempo per assistere alla partita Cagliari-Udinese che si disputa domenica 26 maggio alle 20.30 alla Sardegna Arena.

Racconta della loro impresa il quotidiano Messaggero Veneto. Nicola Pellizzari e Renato

Paronitto, questi i nomi dei due tifosi di sicura fede bianconera, hanno lasciato Castions delle Mura diretti a Bologna, la prima tappa lungo gli 850 chilometri dell'ardimentoso viaggio. L'appuntamento è stato davanti alla loro trattoria preferita, Ai Campi, e così l'avventura è cominciata.