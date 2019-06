Guardi la tour Eiffel e un gruppo di ragazzi sardi ti riconosce e ti abbraccia: il post felice di Claudio Marchisio

PARIGI. Non ha potuto fare a meno di convidere su Instagram il suo piacevole stupore: Claudio Marchisio, 33 anni, ex giocatore della Juventus ora in forze allo Zenit San Pietroburgo era a Parigi, di sera, dopo cena, intento ad ammirare la torre Eiffel quando un gruppetto di ragazzini sardi, studenti di scuola media, lo hanno riconosciuto e abbracciato.

"Trovarsi a Parigi ad ammirare la tour Eiffel ma a un certo punto - scrive Marchisio nel post - incontri un gruppo di ragazzi italiani (di una scuola media sarda) che ti abbracciano forte e ti riempiono di affetto. Grazie ragazzi"