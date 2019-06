Una Dinamo da battaglia per chiudere i conti con Milano 

SASSARI. E adesso bisogna chiuderla, archiviarla, lasciarsela alle spalle con tanti saluti e senza rancore. A 48 ore dalla fantastica impresa di Assago, la Dinamo Banco di Sardegna torna in campo per la terza gara della semifinale contro l’Ax Armani Milano. Lo 0-2 strappato con le unghie e portato in Sardegna dalla tana dei campioni d’Italia regala alla squadra di Gianmarco Pozzecco tre match point per raggiungere la finale scudetto.



Ma stasera, alle 20,45, in un PalaSerradimigni in versione bomba, i sassaresi non possono permettersi passi falsi, per evitare che l’Olimpia di Simone Pianigiani resusciti in tempo per rimettere in qualche modo in piedi la serie. Chiuderla subito, dunque, con un 3-0 che cancelli dal calendario la possibilità di giocare una Gara4 (eventualmente martedì, ancora a piazzale Segni) e una Gara5 (giovedì al Forum).

Polonara in azione in gara 2 a Milano (per lui 29 punti)



Ma la Dinamo è abituata a navigare a vista e negli ultimi tre mesi ha sempre ragionato una partita per volta. Vittoria dopo vittoria, Jack Cooley e compagni sono arrivati alla sensazionale cifra di 21 gare senza sconfitte, spingendosi oltre mete inimmaginabili sino allo scorso mese di marzo.Dopo 2 ko interni in tre giorni, non è corretto dire che Milano a questo punto non ha più nulla da perdere, anche perché si tratta sempre della squadra col budget e col tasso di stelle nettamente più alto di tutta la serie A. Ma lontano dal suo Forum l’Olimpia avverte assai meno la pressione e, al di là dell’evidente nervosismo dell’ambiente meneghino, confermato anche dall’analisi post partita un tantino sbilanciata di coach Pianigiani, per chiudere la serie il Banco dovrà tirar fuori ancora una volta il meglio di sè.La Dinamo, stanchezza a parte, si presenta al meglio a questo appuntamento, con la speranza che Jaime Smith e Tyrus McGee, una volta smaltiti i rispettivi infortuni, abbiano aggiunto un po’ di benzina nel motore. In Gara2, Pierre e Thomas sono stati un po’ spremuti (rispettivamente 37’ e 35’ in campo), ma solo quest’ultimo è andato oltre 30’ in entrambe le gare della serie.Sul fronte Milano, Simone Pianigiani dovrà ancora una volta fare una scelta, tenendo in tribuna uno tra Jerrels (escluso in queste prime due gare), Nedovic (apparso non brillantissimo) e un Mike James tanto mortifero in attacco quanto trasparente sull’altro lato del campo.