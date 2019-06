La Dinamo "Pozzesca" fa sognare lo scudetto

SASSARI. leggi anche: Una Dinamo immensa vola alla finale scudetto Sassari vince anche gara tre all’overtime (108-96) ed elimina Milano

ci sono parole per definire l'impresa del Banco. Superlativa, immensa, incredibile. No, non basta. Se n'è reso conto anche coach Pozzecco che, a caldo, ha detto: "In tanti anni non ho mai visto una squadra così". Sgrana gli occhi per primo lui, il tecnico che secondo Belinelli, asso italiano dell'Nba, ha trasformato una buona, buonissima squadra, nella favorita per lo scudetto.

La vittoria di domenica, il secondo overtime con cui ha affondato Milano, il 3-0 secco nella serie contro una corazzata che era stata costruita per rivincere lo scudetto e fare grandi cose in Europa, hanno un solo significato: la Dinamo, questa squadra "Pozzesca", ha guadagnato un biglietto di prima classe per la finale scudetto. La città e tutta la Sardegna ora sognano il fantastico bis del 2015. (enrico gaviano)

