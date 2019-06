Dinamo gara 7, tutta la Sardegna per un tricolore

SASSARI. Tutto in una notte, quella di Gara7. Il territorio nel quale può succedere qualcosa e gli attimi sono eterni, i palloni scottano e al termine una sola squadra festeggerà. Territorio dove, quattro anni dopo la grande sfida del PalaBigi di Reggio Emilia, è bello ritrovarsi.Quando una serie viaggia così gli appassionati di basket vorrebbero che non finisse mai e sarebbe bello premiare le due contendenti alla stessa maniera, ma non può funzionare: una sola, tra Dinamo e Reyer Venezia, entrerà nell'albo d'oro. L'altra dovrà accontentarsi di aver fatto, nel suo piccolo, un pezzo di storia.Si va a Gara7 senza pronostico, con piccole differenze tra le due squadre. Venezia è là dove voleva essere già da settembre, con un roster importante e investimenti pesanti.

La Dinamo è dove mai avrebbe immaginato di ritrovarsi, nel rettilineo finale di un campionato cominciato a fari spenti, sulle ceneri di una stagione deludente, con l'idea di ritornare a piccoli passi al top. I passi sono stati piccoli fino all'avvento di Gianmarco Pozzecco, che ha scatenato un'onda emotiva pazzesca portando i suoi ragazzi a giocarsi lo scudetto in una notte. Posizione comoda, per certi versi, perché dopo aver sempre remato controcorrente adesso si gioca alla pari. Venezia ha il fattore campo, il talento. Ma, rispetto alle precedenti sei partite, oggi sa che può perdere lo scudetto. Dopo sei sfide nei playoff, due nella regular season e una in Coppa italia, le due squadre si conoscono a memoria. Potranno esserci gli ultimi aggiustamenti, qualche intuizione dell'ultimo momento, ma difficilmente sarà la tattica a fare la differenza.

Conterà la lucidità in un palazzetto che sembra fatto apposta per prosciugare le ultime gocce di energia, sarà decisiva la capacità di stare dentro la partita con la testa.Il quadro è chiaro, la Dinamo ha vinto quando ha superato gli 80 punti, Venezia quando ha tenuto i biancoblù a 70. Significa che il Banco ha bisogno di sviluppare il suo gioco, fatto non solo di post basso. Ha bisogno del tiro da tre per aprire l'area e uscire dal pantano delle difese a zona con le quali De Raffaele abbassa il ritmo, ha bisogno che Smith e Pierre, i due più in difficoltà

nelle ultime partite, finalmente entrino nella serie. Venezia è come una macchina implacabile che esegue i suoi giochi, la Dinamo può scombinarla con le improvvisazioni.

Gara7 è tutto questo e anche di più, la palla pesa ma, attenzione, in Gara7 siamo tutti a 40' dallo scudetto.