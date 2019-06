Dinamo, il ringraziamento del presidente Sardara per una stagione indimenticabile

SASSARI. All'indomani della finalissima scudetto contro Venezia, persa soltanto in gara7, il presidente della Dinamo Stefano Sardara ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare la squadra e il suo staff per una stagione indimenticabile. «Emozioni uniche, stagione fantastica che va ben oltre i record di vittorie, della vittoria europea e della finale scudetto - scrive Sardara su Instagram -. Un gruppo fantastico guidato da un coach fantastico e da uno staff tecnico, fisioterapico e medico di primo livello. Un corpo e un anima sola. Sono orgoglioso di tutti loro, sono orgoglioso di tutta la @dinamo_sassari che dallo store, alla club house, al palazzetto ha lavorato giorno e notte perché tutto questo fosse possibile. Ognuno ha messo il cuore oltre l’ostacolo in tante piccole (si fa per dire) sfide quotidiane. Ma lo sappiamo, se vogliamo competere a questi livelli ogni anno la differenza la fa la qualità e la quantità del lavoro che siamo capaci di mettere a terra. Grazie ragazzi, grazie delle emozioni indimenticabili, ora ci riposiamo due giorni e poi si riparte con il nostro fantastico galeone!! Forza Dinamo!!!». (redazione web)