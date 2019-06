Mondiali, la ragazze d'Italia schiantano la Cina

MONTPELLIER. L'Italia vola ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Le azzurre guidate da Milena Bertolini agli ottavi hanno battuto la Cina 2-0 (1-0) grazie alle reti di Giacinti e Galli.

Soddisfatta l'allenatrice Milena Bartolini: «È un risultato incredibile _ ha detto _ dopo una partita difficile, forse non giocata bene, ma abbiamo ottenuto un risultato importante. Oggi non c'è stato un bel gioco ma nel calcio non conta solo quello, le ragazze hanno dato tutto e siamo state ciniche».

Le azzurre affronteranno nei quarti l'Olanda che ha avuto la meglio per 2-1 sul Giappone. La partita è stata molto equilibrata e si è decisa al 90' con una rete orange su rigore trasformato da Lieke Martens.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi (18' Mauro), Giugliano, Cernoia; Girelli (39' Galli); Giacinti, Bonansea (26' st Rosucci). (8 Parisi, 9 Sabatino, 12 Marchitelli, 14 Tarenzi, 15 Serturini, 16 Fusetti, 17 Boattin, 20 Tucceri, 22 Pipitone). All.: Bertolini.

Cina: (4-4-2): Peng Shimeng; Han Peng, Wu Haiyan, Lin Yuping, Liu Shanshan; Wang Shanshan (16' st Dong Suan), Zhang Rui, Wang Yan (17' st Yao Wei), Gu Yasha

(1' st Yang Li); Wang Shuang, Li Ying. (1 Xu, 4 Lou, 8 Li Jiayue, 14 Wang Ying, 16 Li Wen, 18 Bi Xiaolin, 19 Tan Ruyin, 22 Luo Guiping, 23 Liu Yanqiu. All.: Xiuquan Jia.

Arbitro: Edina Alves Batista (Brasile).

Reti: 15' Giacinti, 6' st Galli. Angoli: 0-9 per la Cina