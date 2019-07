Calcio, accordo concluso tra Roma e Cagliari per Barella

MILANO, 1 LUG - Il Cagliari «ha chiuso con la Roma» per la cessione di Nicolò Barella, che ora «si sta prendendo un paio di giorni per valutare serenamente la nuova situazione». Lo ha detto il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, spiegando che era stato «raggiunto l'11 giugno un accordo con l'Inter sulla parte fissa, c'erano solo i bonus da discutere. Ma da venti giorni non sentiamo più l'Inter. Non so se l'Inter è ancora interessata al ragazzo. Nel frattempo - ha aggiunto - la Roma ci ha fatto un'offerta ancora più importante».

«Intanto voglio chiarire che non c'è nessuna asta, parlare di asta è irrispettoso del modo di lavorare del Cagliari», ha spiegato Giulini lasciando la sede della Lega Serie A dove ha partecipato all'assemblea, così come i dirigenti di Roma e Inter.

«L'11 giugno abbiamo raggiunto un accordo con l'Inter sulla parte fissa, che è la cosa nettamente più importante in qualsiasi trattativa, c'erano solo i bonus da discutere, ma è da venti giorni che non sentiamo più l'Inter. Non se l'Inter è ancora interessata al ragazzo - ha aggiunto il presidente del Cagliari -. Nel frattempo abbiamo chiuso con la Roma, ci ha fatto un'offerta ancora più importante. Siamo soddisfatti».

«A questo punto, visto che è una cosa molto recente, credo sia legittimo che Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere bene quello che è il suo futuro», ha proseguito Giulini e, a chi gli domandava quale sia la destinazione preferita del centrocampista, ha risposto: «Lui non è mai stato orientato su nulla, non ha mai avuto un accordo con nessuno. La cosa con la Roma è recente,

come è giusto che sia si sta prendendo qualche giorno per valutare serenamente la nuova situazione. Speriamo che la questione si chiuda nel giro di pochi giorni» Quindi Marotta oggi non ha rilanciato? «Non l'ho visto oggi», ha tagliato corto Giulini, lasciando gli uffici della Lega. (ANSA)