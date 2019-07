Cagliari, finite le vacanze: si riparte

CAGLIARI. Vacanze finite pèer i rossoblù che da domani 8 luglio ricominciano a lavorare in vista della stagione 2019-2020. Come è ormai tradizione la partenza è tutta sarda, a casa, nell cuore dell’Isola. Il ritrovo del Cagliari è fissato per domani, lunedì 8 luglio, alle 10.30 ad Asseminello. Da qui il gruppo si dirigerà subito alla volta di Aritzo, sede della prima parte del ritiro precampionato, dove alloggerà all’Hotel Sa Muvara. Dopo il pranzo, i giocatori scenderanno in campo alle 17 allo Stadio del Vento per sostenere il primo allenamento stagionale.

Il sito del Cagliari calcio ricorda che la località barbaricina riceve la squadra per il quinto anno di fila. Il programma prevede allenamenti dal 9 sino all'11. Martedì 9 una doppia seduta di allenamento: alle 9,30 del mattino e poi alle 17. Mercoledì 10, alle ore 17.30, la prima uscita, un test di allenamento contro una rappresentativa locale. I rossoblù si tratterranno così ad Aritzo sino a giovedì mattina, quando sosterranno l’ultimo allenamento (ore 9.30).

Pavoletti

Dopo un giorno di pausa, sabato 13 si parte alla volta di Pejo, dove il Cagliari svolgerà la seconda fase della preparazione. Un legame, quello tra la squadra e la località trentina, che si rinnova e si rinforza: la Val di Sole ospiterà i rossoblù per la quarta stagione di seguito.

Confermato il quartier generale all’Hotel Kristiania, sono in programma tutta una serie di iniziative per permettere ai tifosi e alla gente del luogo di incontrare i giocatori e i componenti dello staff tecnico. Anche in Trentino i sostenitori del Cagliari avranno la possibilità di assistere alla serie di doppi allenamenti quotidiani, in programma al campo comunale di Celledizzo. Lo stesso impianto sarà teatro di due partite amichevoli: mercoledì 17 luglio contro il Real Vicenza, domenica 21 contro la Feralpisalò, formazione militante in Serie C. Entrambe le gare avranno inizio alle ore 17.30. L’ultimo test andrà in scena allo Stadio Briamasco a Trento contro il Chievo Verona, mercoledì 24 luglio (ore 19).

Queste partite verranno trasmesse in diretta streaming sui canali del Club. L’ultimo allenamento a Pejo si svolgerà giovedì 25: l’indomani mattina la squadra ripartirà per l’Isola, lasciando il Trentino con leggero anticipo rispetto alle date originali comunicate inizialmente. Una soluzione resa possibile anche grazie alla collaborazione e disponibilità del Comune di Pejo per permettere al Cagliari di giocare l’amichevole internazionale alla Sardegna Arena contro il Leeds (sabato 27, ore 20.30).

Per vivere da vicino tutto il ritiro precampionato dei rossoblù sarà possibile seguire i canali di comunicazione del Cagliari: ogni giorno, con gli hashtag #Aritzo2019 e #Pejo2019, sul nostro sito e sui profili social news, approfondimenti, video esclusivi, dirette, continui aggiornamenti e tante curiosità.

Questi i 27 convocati, in attesa del rientro dei giocatori che erano impegnati in nazionale come Nicolò Barella e Filippo Romagna. Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt. Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca Ceppitelli; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Marko Pajač; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz. Centrocampisti: Roberto Biancu; Valter Birsa; Filip Bradarić; Lucas Castro; Fabrizio Caligara; Luca Cigarini; Alessandro Deiola; Artur Ioniță; Cristian Oliva. Attaccanti: Alberto Cerri; Kiril Despodov; Kwang-Song Han; João Pedro; Leonardo Pavoletti; Daniele Ragatzu.

Lo staff tecnico è composto: Rolando Maran (allenatore); Christian Maraner (vice allenatore); Ivan Moretto (collaboratore tecnico); Andrea Tonelli (collaboratore tecnico); Roberto De Bellis (preparatore atletico); Giuseppe Allegra (preparatore atletico); Francesco Fois (preparatore atletico); Walter Bressan (preparatori portieri); Gianluca Maran (match analyst). Staff medico-sanitario: Mauro Mannoni (medico sociale); Salvatore Congiu (fisioterapista); Simone Ruggiu (fisioterapista); Marco Cabitza (fisioterapista settore giovanile).

Dirigenti accompagnatori nel ritiro saranno Marcello Carli (direttore sportivo); Andrea Cossu (area tecnica); Alessandro Steri (team manager); Federica Vargiu (responsabile marketing e comunicazione); Paolo Vallone (responsabile ufficio stampa); Simone Ariu (social media manager). Magazzinieri: Suresh Warnakulasuriyage; Tonino Deidda.