L'annuncio di Sinisa Mihajlovic: «Ho la leucemia, so che la vincerò»

BOLOGNA. «Voglio essere chiaro: le analisi hanno detto che c'è qualcosa di irregolare. È leucemia: quando me l'hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere»: lo ha detto Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. «Non sono lacrime di paura, so che la vincerò».

«Io non gioco mai per non perdere, sennò perdo: così nel calcio, così nella vita. Batterò la leucemia, e lo farò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene»: Sinisa Mihajlovic non ha trattenuto le lacrime, dopo aver annunciato da Casteldebole di avere la leucemia. «È una forma attaccabile, si può guarire - ha detto il tecnico del Bologna - E io la batterò. Ma ho bisogno dell'aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene».

- «Prima di incontrarvi ho avuto una conference call con i miei giocatori: ho pianto anche con loro». Così Sinisa Mihajlovic, ha raccontato il dialogo avuto con la squadra pochi minuti

prima della conferenza al centro tecnico. «Ho pianto molto - ha detto - quando ho visto qualcosa che mi ha commosso. Ma non mi piace che uno mi veda e pianga. Io sto bene e sono apposto. State sereni, io questa battaglia la vinco e spero dopo di essere un uomo migliore e più maturo». (ANSA)