Rog è già carico: "Cagliari ambiente ideale per esprimermi al massimo"

PEJO. «Ho parlato con il presidente Giulini e col direttore Carli: il progetto Cagliari mi è piaciuto subito, c'è una mentalità vincente. Sono stato accolto benissimo da tutti. Spero di fare un bel campionato, sono qui per giocare con continuità e dare una mano alla squadra». Sono le prime parole da rossoblù di Marko Rog, il centrocampista croato acquistato dal Napoli e arrivato in ritiro a Peio, in Trentino.

«Anche le altre persone alle quali avevo chiesto qualcosa sull'ambiente di Cagliari - racconta Rog - mi hanno dato solo informazioni positive. Io sapevo già che il Cagliari è un club di grande tradizione, che ha vinto uno scudetto, una squadra di qualità, con una tifoseria calda e appassionata. Sono contento di trovare due connazionali come Bradaric e Pajac, oltre a un amico come Pavoletti, che ho avuto come compagno di squadra al Napoli. Sabato per l'amichevole contro il Leeds conoscerò da calciatore rossoblù il mio nuovo stadio, la Sardegna Arena: non vedo l'ora». Deluso dal poco spazio avuto a Napoli?

«Sono arrivato molto giovane in Italia dalla Croazia, era la mia prima esperienza all'estero - spiega Rog - sin qui non sono riuscito a trovare continuità, sono sicuro che Cagliari sia l'ambiente ideale per potermi

finalmente esprimere al meglio. Tra l'altro so che per il club è una stagione importante, ricorre il Centenario della fondazione e il cinquantesimo anniversario dello scudetto: uno stimolo in più per far bene. La mia condizione attuale? Mi sono allenato nel ritiro col Napoli, sto bene»