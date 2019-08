MILANO. Radja Nainggolan è vicino al ritorno al Cagliari. Il centrocampista belga non si è infatti allenato nel pomeriggio

con l'Inter ad Appiano Gentile e sarebbe pronto a partire in direzione Sardegna in un'operazione in prestito con una parte dell'ingaggio che verrebbe pagata dal Cagliari.

Nainggolan, su cui c'è anche l'interesse della Fiorentina, ha già giocato in rossoblu dal 2010 al 2014.