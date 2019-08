Il Ninja è tornato: i tifosi del Cagliari sognano

CAGLIARI. Radja Nainggolan rossoblù. Oggi l'affare si chiude con la firma. Un sogno che si avvera per i tifosi che non hanno mai dimenticato il ninja. Giocatore combattivo, tenace, che non si arrende mai. Proprio quello che piace ai supporter prima ancora che ai presidenti e agli allenatori.

Scelta di cuore, stare vicino alla moglie che sta combattendo per uscire dal tunnel di una malattia, e superare iol problema con l'Inter dove ormai è separato in casa. Sembrava davvero una impresa impossibile conciliare l'ingaggio da Inter (4,5 milioni l'anno) con il bilancio del Cagliari. Trovare una soluzione non è stato facile, ma alla fine il cerchio si è chiuso: il prestito secco per un anno e la società rossoblù che si farà carico di una bella percentuale di quell'ingaggio .

Il Cagliari ora ha già preso Marko Rog dal Napoli e sta prendendo

Naithan Nandez, che in Coppa Libertadores ha giocato la sua ultima partita nel Boca Juniors di Buenos Aires ed è stato salutato da trionfatore dal pubblico della Bombonera. Ora l'arrivo di Nainggolan, per un centrocampo che comincia ad avere le dimensioni di un reparto da sogno. (en.g.)